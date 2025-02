Ilfogliettone.it - Emoji nei commenti: queste non devi usarle per nessun motivo | Un solo errore ti costa migliaia di euro

Leggi su Ilfogliettone.it

Usare le faccine e i simboli nei messaggi può rivelarsi pericoloso in alcuni casi, fai attenzione a quali scegli potrebberti caroI social network sono ormai parte integrante della nostra quotidianità, ma non tutti riflettono sulle possibili conseguenze legali di un semplice commento. La linea tra libertà di espressione e diffamazione è sempre più sottile, e in alcuni casi, può portare a risarcimenti che arrivano fino a 50mila. L’uso di parole offensive,inappropriate o critiche eccessivamente aggressive può trasformarsi in un problema giuridico con conseguenze economiche non indifferenti.La diffamazione è un reato previsto dal Codice Penale italiano e consiste nell’offendere la reputazione di una persona in presenza di più individui. Sui social, la diffusione potenzialmente illimitata di un commento rende il reato ancora più grave.