Emis Killa pubblica Demoni | fuori stanotte all’1 il brano che doveva portare a Sanremo 2025

Uscirà nella notte tra il 3 e il 4 febbraio il’ con cuiavrebbe dovuto partecipare a. Dopo l’inchiesta che l’ha coinvolto, il rapper ha deciso di ritirarsi dalla competizione in Riviera per permettere alla giustizia di fare il suo corso lontano dai riflettori. Prima dell’inizio della kermesse canora, però, il cantante ha scelto dire la canzone che avrebbe dovuto presentare all’Ariston a partire dal prossimo 11 febbraio. ‘’ e l’annuncio del lancio È stato lo stesso, classe 1989 e all’anagrafe noto come Emiliano Rudolf Giambelli, ad annunciare che il’ sarà disponibile allo scoccare dell’1 di questa notte. Lo ha fatto dopo aver rimosso dal suo profilo personale tutti i post che riguardavano la partecipazione al Festival e con una foto sui social dalla didascalia pungente: “MENO PAROLE + MUSICA.