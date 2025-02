Ilgiorno.it - Emis Killa fuori da Sanremo, i fan contro Gasparri: “Ti metteremo nella bara”. Il politico: “Prenda posizione o lo denuncerò”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – Dopo che il rapperha deciso di rinunciare alla partecipazione al Festival dia causa dell’indagine a suo carico per associazione a delinquere, i suoi fan hanno inondato la bacheca del senatore Mauriziocon minacce di morte. Ilne aveva chiesto l’esclusione ma, tiene a precisare, “lui si è autoescluso, io ho rivendicato, con delle dichiarazioni, quanto avevo detto”. Ora, ai microfoni di Rai Radio 1, il capogruppo di Forza Italia al Senato chiede adi prendere“scrivendo in rete pubblicamente quanto sia sbagliato fare queste minacce sui social”. Le minacce a“Ho ricevuto delle minacce di morte sui miei social dai fan diper essermi espresso in modo contrario alla presenza del rapper a”, ha dichiarato, spiegando che gli utenti gli avrebbero scritto cose “tipo ‘ammazzati’ o ‘ti’.