Emanuele Filiberto sua moglie Clotilde Courau | Perdo il controllo e mi sento in colpa

Ladista calcando le scene con lo spettacolo La vérité e a proposito di verità ha raccontato di sé senza inibizioni, svelando il suo lato più privato, ha parlato del suo carattere impossibile, delle figlie, del desiderio di diventare nonna. Ma di suo marito, il Principe, nemmeno una parola., la verità delladiDopo l’intervista didove ha confessato tutto sui suoi amori e sul suo matrimonio, ora tocca araccontarsi. D’altro canto se sul palco parla di verità, non può non farlo nella vita reale. E il suo rapporto con la verità “è fondamentale, prezioso e richiede coraggio. Ma la mia verità non è solo in relazione all’altro, ma anche in relazione a me stessa: essere d’accordo con ciò che sono, con ciò che dico, con ciò che faccio”.