Elon Musk ha sostituito Vladimir Putin nella "guerra dei meme"

Leggi su Open.online

Nell’arco dell’ultimo decennio, isono diventati uno strumento chiavecostruzione emanipolazione dell’immagine pubblica dei leader politici e delle figure influenti. Quello che era nato come un mezzo di satira e di intrattenimento si è trasformato in un’arma per rafforzare narrazioni distorte e creare consenso attorno a determinati personaggi, soprattutto politici. Il caso dine è un esempio emblematico, riuscendo a trarre in inganno persino testate giornalistiche, oggie largamente superato da.Uno dei grossi problemi riguarda il fatto che, nel contesto attuale, inon vengono percepiti solo come satira o intrattenimento, ma come veri e propri strumenti di persuasione. La loro continua diffusione porta a una polarizzazione sempre maggiore dell’opinione pubblica.