Ilfattoquotidiano.it - Elon Musk dorme in ufficio, a due passi da Donald Trump. Quando disse: “Se i dipendenti mi vedono lì danno il massimo”

ha fatto sapere a più persone che stando presso la sede del Dipartimento di Efficienza Governativa (DOGE) a Washington, DC, mentre lavora per l’amministrazione. Lo rende noto Wired, che ricorda come il DOGE abbia sede presso l’Eisenhower Executive Office Building, ovvero a pochidalla Casa Bianca.Nel corso di una cena esclusiva organizzata di recente dall’Alfalfa Club,avrebbe detto ai soci di essere stato persino invitato a passare la notte proprio nella Casa Bianca, più precisamente nella camera da letto di Lincoln. Un dettaglio che mostra quantosi sia ben inserito nell’orbita del presidente.In realtà non è la prima volta chefa del proprio luogo di lavoro anche la camera in cui abbandonarsi tra le braccia di Morfeo. Già in passato era noto per dormire sul pavimento dell’in Tesla: “Era la mia residenza principale” aveva svelato in un’intervista del 2022, e voleva che ilo vedessero: “Questo è importante perché se la squadra pensa che il loro leader sia da qualche parte a divertirsi, bevendo Mai Tai su un’isola tropicale, cosa che sicuramente avrei potuto fare.