Ilgiorno.it - Elisa Marchesini, i funerali della 15enne investita e uccisa a Cremona: “Lasci un vuoto incolmabile”

, 3 febbraio 2025 – Ultimo saluto ad, la studentessatravolta eda un bus venerdì scorso mentre andava a scuola a. La città, commossa e rispettosa del silenzio chiesto dallo stesso sindaco in segno di lutto, oggi si è fermata: centinaia di presenti nella chiesa di San Francesco, la famiglia stretta nei primi banchi e circondata dall'affetto di una intera comunità, i compagni di classe vestiti di scuro intorno alla bara coperta di rose e orchidee bianche, il primo cittadino Andrea Virgilio e gli amministratori a rappresentare la vicinanza anche istituzionale. “Fa male, ma non vogliamo darla vinta al male - ha detto monsignor Antonio Napolioni, vescovo di, che ha celebrato i-: lei era sorrisi e incoraggiamenti per tutti e così, nella sua piccolezza ricca di sorprese e di un affetto sempre a portata di abbraccio, la affidiamo alle braccia del padre”.