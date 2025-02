Lettera43.it - Elezioni in Germania, il tafazzismo del leader della Cdu spinge l’AfD

Mancano meno di tre settimane al voto e i tedeschi si trovano con una certezza in meno: quella che escludeva a priori un’alleanza tra la destra estrema dell’Alternative für Deutschland e i cristianodemocraticiCdu, il partito che secondo i sondaggivigilia otterrà la maggioranza relativa al Bundestag, con circa il 30 per cento dei consensi.Friedrich Merz (Imagoeconomica).Merz e la stampella delLa settimana scorsa ildel centrodestra Friedrich Merz ha abbattuto il muro che lui stesso aveva contribuito a costruire lo scorso anno, dichiarando che non avrebbe mai collaborato con i nazionalisti: ha votato in parlamento una mozione restrittiva su asilo e immigrazione, sostenuta oltre che dai liberaliFdp (che fino a ieri facevano partecoalizione semaforo con Spd e Verdi) proprio dagli estremisti di destra guidati da Alice Weidel.