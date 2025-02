Ilfogliettone.it - Elezioni in Germania, il partito di estrema destra (Afd) presenta il programma: via sanzioni alla Russia

Leggi su Ilfogliettone.it

L’Alternative für Deutschland (AfD), ilditedesco, hato oggi nel suo nuovoelettorale per il Bundestag, che prevede un netto cambio di rotta in politica migratoria, energetica ed economica. Inoltre, nel documento si chiede la cancellazione dellee un’Ucraina neutrale, né nella Nato né nell’Ue.“Riprenderemo il nostro benessere: ne abbiamo finalmente abbastanza che lavenga ridotta al ruolo di banchiere d’Europa. Siamo ilche riporta il focus chiaramente sugli interessi tedeschi. L’Ue si è completamente disconnessa dagli interessi dei cittadini ed è diventata un mostro burocratico che, a parte regolamentazioni anti-imprenditoriali e una burocrazia dilagante, non ha più nulla da offrire”, ha affermato Alice Weidel, portavoce nazionale del