Eleonora Giorgi | Ho metastasi al cervello mi abbandono al fato

Solo qualche giorno fa figlio Andrea Rizzoli aveva detto di non sapere quanto tempo restasse a sua madre,, che dal novembre del 2023 combatte contro un tumore al pancreas.Proprio l’attrice, però, ha aggiornato ulteriormente il pubblico sulle sue condizioni nella puntata di domenica di Verissimo dove, in collegamento da casa, ha spiegato di avere unaalscoperta recentemente.“Nel giro di una settimana ho fatto radiochirurgia – una forma di radioterapia ad alta precisione – È andata bene, tra poco dovrò fare un controllo. Ma un po’ di paura l’ho avuta”. Vi raccomandiamo. "Le resta poco tempo" Andrea Rizzoli sulla salute della madre,Il primogenito dell'attrice ha raccontato in un memoir l'ultimo anno di vita della madre, ammettendo di stare cercando di vivere al meglio il tempo.