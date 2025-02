Arezzonotizie.it - Elena Cattaneo ospite di Science Lab

Sabato 8 febbraio alle 21 al Circolo Artistico nuovo appuntamento per il Festival ArezzoLab diretto da Lorenzo e Gabriele Grazi. L’sarà d’onore: sul palco per la sua lezione ci sarà la Senatrice a vita per meriti scientifici. Dialogherà con il Prof. Michele Punturo.