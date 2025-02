Game-experience.it - Elden Ring Nightreign, FromSoftware rivela perché il gioco non è un classico live-service

Leggi su Game-experience.it

ha sorpreso i fan annunciando appena qualche settimana fa, uno spin-off incentrato su un’inedita esperienza multiplayer. Tuttavia, il game director Junya Ishizaki ha chiarito che non si tratta di un, ma di un titolo che offre fin dal primo giorno un pacchetto completo senza necessità di aggiornamenti costanti.Difatti lo sviluppatore giapponese ci ha tenuto a precisare nel corso di una nuova intervista (grazie a Wccftech) che pur integrando elementi survival e battle royale, all’interno del team non hanno voluto inseguire le mode del momento, ma hanno scelto di inserire all’interno del titolo tutta una serie di meccaniche che arricchiscono il gameplay.Leggiamo un estratto delle dichiarazioni condivise da Ishizaki:“Il nostro obiettivo era di condensare in un’esperienza gli elementi RPG, l’esplorazione, la costruzione del personaggio e illlamento.