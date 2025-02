Ilrestodelcarlino.it - El Haddad e Pellegrini sono gli obiettivi finali

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ultimo giorno di mercato. Entro stasera a mezzanotte sapremo come ne uscirà la Vis. E soprattutto chi sarà il nuovo o i nuovi attaccanti. Bisogna rimpiazzare Molina ceduto alla Spal, bisognerà rimpiazzare anche Okoro se andrà in porto la trattativa per la sua cessione alla Juve NG da parte del Venezia. Due i nomi girati con più insistenza in questi giorni: quello di Jacopo(foto) della Feralpisalò; e quello del trequartista marocchino Saad El, classe 2005, che il Venezia è pronto a spedire a Pesaro. Un altro giovanissimo, Adrian Raychev, classe 2006, ha già debuttato in biancorosso entrando nel finale della gara vinta contro il Campobasso. Quella nella quale la Vis, ad esclusione di un Paganini di fatto indisponibile, aveva una panchina di movimento esclusivamente composta da under, quattro dei quali pescati dalla Primavera.