Ilfattoquotidiano.it - Egonu a Fazio: “Il razzismo c’è ancora in Italia. Episodi su di me? Da atleta sono privilegiata”

“Ilc’è” anche se “non direttamente su di me”. Lo ha detto Paola, ospite di Che Tempo che Fa, da Fabio, sul Nove. “Tramite ‘Save The Children’ ho incontrato ragazzi e ragazze che hanno parlato di questa difficoltà, di questo dispiacere nel doversi far forza nella diversità, è un argomento che mi sta molto a cuore – ha aggiunto la pallavolista azzurra – Credo sia molto importante sensibilizzare su questo tema. Con la nazionale credo di esser riuscita a portare a casa questa bellissima medaglia che può far capire l’unione funzione, l’unione vince”.L'articolo: “Ilc’èinsu di me? Da” proviene da Il Fatto Quotidiano.