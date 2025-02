Ilpiacenza.it - "Eduboxpc", online la versione aggiornata del catalogo di proposte formative per le scuole

Leggi su Ilpiacenza.it

È pubblicato sul sito del comune di Picenza con evidenza anche in home page, l’aggiornamento al mese di gennaio 2025 di "Euboxpc", ildi attivitàrivolte a tutte lecittadine di ogni ordine e grado per l’anno scolastico in corso, predisposto a cura dei Servizi.