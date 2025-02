Iltempo.it - Ecco il difensore per Ranieri: arriva un calciatore dal Galatasaray

Leggi su Iltempo.it

La Roma ha un nuovocentrale: Victor Nelsson. I giallorossi hanno concluso l'operazione nella notte, con ilche alle 9.31 è sbarcato all'aeroporto di Fiumicino. Il nazionale danese (16 presenze) è proveniente dalnella Capitale con la formula del prestito con diritto di riscatto. La svolta èta durante la partita con il Napoli, con una brusca virata sul classe 1998 e uno stop all'affare con l'Empoli per Saba Goglichidze, che aveva trovato l'accordo con la Roma per un contratto fino al 2029. Nelsson svolgerà subito le visite mediche e poi firmerà il contratto che lo legherà alla squadra difino all'estate. In queste ultime ore di mercato intanto Ghisolfi continua a lavorare anche per provare a prendere un terzino sinistro: il nome sul taccuino è quello di Salah-Eddine del Twente.