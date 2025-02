Ilrestodelcarlino.it - Ecco gli ultimi assalti per salvare il mercato

Ultime ore a disposizione per l’Ascoli per provare auna sessione diinvernale che finora si è rivelata parecchio al di sotto delle aspettative. I nomi in ballo per gliconclusivi sono quelli dei difensori Gasbarro (Lucchese, foto), Gelli (Trapani), Stramaccioni (Gubbio), ai quali si aggiungono i profili dei centrocampisti Palmieri, Capezzi (entrambi alla Carrarese), Odjer (Pianese). Il dialogo con quest’ultimo ieri si è infittito e potrebbe essere proprio lui il primo eventuale annuncio della giornata odierna. Oltre a questo però sicuramente non mancheranno le classiche ed eventuali sorprese last minute. Il mese di gennaio doveva essere l’occasione da sfruttare appieno per tamponare tutte le magagne commesse dalla società con la serie di operazioni, alcune delle quali ancora oggi rimaste incomprensibili, assestate dall’ex direttore sportivo Emanuele Righi durante l’ultima estate.