Ecco come preparare le castagnole al limoncello per Carnevale

Dolce tipico del, diffuso in molte regioni italiane, lesono proprie anche della tradizione dolciaria abruzzese. In Abruzzo, infatti, la cucina è profondamente legata alla semplicità e le, preparate con pochi ingredienti di base, riflettono l'essenzialità della pasticceria locale.Leabruzzesi: semplicità e gusto«Cosìavviene per molti altri dolci, anche delleesistono diverse varianti. Ad esempio in Abruzzo questi piccoli scrigni di bontà, croccanti fuori e soffici dentro, vengono preparati con pochi semplici ingredienti, ma di grande qualità, e vengono arricchite da un pizzico di anice o dal» ci spiega il pasticcere abruzzese Fabrizio Camplone, fondatore della Pasticceria Caprice di Pescara, le cui creazioni si caratterizzano per un equilibrato mix di classicità e ispirazioni territoriali.