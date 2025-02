Pianetamilan.it - Ecco come nascono i ‘tre giorni del Condor” Galliani | VIDEO

Leggi su Pianetamilan.it

Adriano, ex dirigente del Milan oggi al Monza, è famoso per scatenarsiunnegli ultimidi calciomercato. Il"Idel" è un'espressione che ha accompagnato la carriera di Adriano, per via della sua peculiarità di piazzare grandi colpi negli ultimidi calciomercato. Ma da dove nasce questa frase? E cosa c'entra Robert Redford?tutta la storia del dirigente del Monza ed ex Milan in questo