Lanazione.it - Eccidio di Sant’Anna, addio all’ultima coraggiosa: salvò tre bimbi dall’inferno

Versilia, 3 febbraio 2025 – Si è spenta una delle ultime superstiti della strage nazifascista didi Stazzema del 12 agosto 1944. Non una superstite qualunque: Milena Bernabò, 96 anni, era una delle tre donne insignite della medaglia d’oro al merito civile, insieme alle compiante Genny Bibolotti Marsili e Cesira Pardini, per aver salvato la vita a tre bambini durante l’. Quel maledetto giorno, dopo che i soldati tedeschi avevano sistemato lei, che aveva 16 anni, e altri civili in una stalla in località Vaccareccia dando poi fuoco alla stalla stessa e sparando colpi all’impazzata, riuscì a salvarsi nascondendosi dietro i corpi di alcune vittime. Nonostante la paura e il dolore per le schegge di pallottole conficcate in una gamba, con cui ha poi dovuto convivere, assieme a una mano lacerata sempre dai colpi di mitra, Milena si gettò in aiuto di quei tre bambini e con loro raggiunse il primo piano dell’edificio, usando una tavola di legno crollata dal solaio per le fiamme.