Sport.quotidiano.net - Eccellenza/2. Castelfranco, sono 23 ko di fila

gotico 30 GOTICO G.: Terenzio, Rovelli, Moschetti, Mavrov (1’ st Rantier), Milani, De Vivo, Maggiari (1’ st Franchi), Makaya, Spotti (14’ st Gnaziri), Rossi, Raggi. A disp.: Rapacioli, De Matteo, Menzani, Bosini, Zanaboni, Molinelli. All. Bigatti. V.: Nicolosi, Passini, Ogunleye (45’ st Antra), Lopez, Sighinolfi, Ferrari, Gueye (26’ st Tajeddine), Romancic, Kola (4’ st Campani), Simonetti, Mariano (28’ st Tondelli). A disp.: Gagliardi, Cannas, Cusano. All. Napolitano. Arbitro: Biandronni di Forlì Reti: 11’ Rovelli, 47’st Franchi, 50’st Rantier Note: ammoniti Romancic, Rossi, Ogunleye La via crucis delprosegue anche a Piacenza col Gotico, dove arriva il ko numero 23 di. Al 10’ Raggi si presenta in area dalla sinistra e solo un grande salvataggio sulla linea di Sighinolfi gli nega l’1-0.