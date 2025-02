Iltempo.it - Ebrei nel mirino, così il rifugiato si avventa sul ragazzo con la kippah: il video

Sicontro il"reo" di indossare la. Panico a via Nazionale dove un minorenne che indossava il tradizionale copricapo ebraico, è stato aggredito mentre era in compagnia della madre da un 33enne egiziano il 29 gennaio scorso in via Nazionale a Roma. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, l'aggressore si è poi scagliato contro un esercente della zona, che era intervenuto per difendere le vittime. In quel frangente, il 33enne ha anche estratto da una tasca una bottiglia di vetro. L'autore del gesto è stato identificato e rintracciato a poca distanza dal personale della Digos grazie all'analisi immediata delle immagini registrate dagli impianti disorveglianza. L'uomo, senza fissa dimora e titolare dello status di protezione internazionale in Italia, è stato arrestato per tentate lesioni al viso.