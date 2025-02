Game-experience.it - EA Sports acquisisce TRACAB Technologies per offrire un nuovo grado di realismo con i giochi sportivi

Electronic Arts continua la sua corsa verso ilassoluto nelle simulazioni sportive con l’acquisizione di, leader nel tracking ottico sportivo, grazie alla quale EAsi prepara a migliorare il modo in cui gli appassionati vivono lo sport digitale.Come riportato sul sito ufficiale, la tecnologia di, capace di tracciare in tempo reale ogni minimo movimento di giocatori, arbitri e palla, verrà integrata nei titoli EA perun livello di immersione senza precedenti. Questo significa partite ancora più realistiche, con animazioni fluide e un’intelligenza artificiale che rispecchia fedelmente le dinamiche del gioco reale.utilizza un sistema avanzato di acquisizione dati, registrando fino a 600 milioni di punti dati per partita e monitorando 65 parametri unici per ogni giocatore.