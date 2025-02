Dayitalianews.com - È ubriaco, quindi preferisce uscire in monopattino anziché in auto: rischia fino a 2 anni di carcere

Un 50enne a La Spezia, lo scorso venerdì 31 gennaio, essendo completamenteha ben pensato di lasciare parcheggiata l’e di andarsene in giro in. Tuttavia come prevede il nuovo Codice della Strada è vietato anche guidare ubriachi ined è stato fermato dallerità che lo hanno multato e denunciato.sulCome riferito dai media locali, l’uomo aveva un tasso alcolemico 4 volte superiore al limite consentito e pensava che fosse stato meno grave guidareill’. La Polizia Locale ha notato l’uomo che camminava barcollante sullo ha fermato e sottoposto all’alcol test, in seguito al quale gli è stato sequestrato il mezzo per la positività riscontrata.I controlli in città si sono intensificati dopo che si è verificato un altro grave incidente mercoledì 29 gennaio in viale Italia.