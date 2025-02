Today.it - È morto Lando Francini, il Cuoco Basilio della Melevisione

Leggi su Today.it

, l'attore divenuto popolare in tv per il ruolo del, programma per bambini in onda su Rai 3 ambientato nel Fantabosco. Nato in Brasile 68 anni fa,era figlio d'arte: suo padre Mauroera scenografo e poi insegnante alla.