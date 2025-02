Lanazione.it - È morta Milena Bernabò. Superstite di Sant’Anna. Mise in salvo tre bambini

Leggi su Lanazione.it

Aveva solo 16 anni quando gli eventi della Storia la catapultarono in un orrore immensamente più grande di lei. Eppure, nonostante quel maledetto 12 agosto 1944 avesse assistito all’esecuzione della sorella maggiore, falciata dal mitra di un soldato tedesco durante l’eccidio didi Stazzema, con un atto di eroismo riuscì a mettere intrescappando all’interno di una stalla. Un esempio per tutta la Versilia quello di, che era l’ultima delle tre donne insignite della medaglia d’oro al merito civile. La donna, originaria di, si è spenta serenamente, nel sonno, sabato notte nella sua casa di via Ombrone, a Pietrasanta in località Baccatoio, dov’è stata allestita la camera ardente. Un addio silenzioso dopo una vita segnata dal frastuono di quei mitra portatori di morte.