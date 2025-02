Metropolitanmagazine.it - È morta l’attrice taiwanese Barbie Hsu di Meteor Garden, aveva 48 anni

Hsu, famosa per aver recitato nella serie televisiva di successo del 2001, èdi polmonite all’età di 48, secondo i media locali. Una delle più grandi star del mondo di lingua mandarina, Hsu è diventata un volto noto anche nelle Filippine, in Indonesia e in Thailandia dopo cheè stato doppiato nelle lingue locali.“Non ci posso credere”, si legge in un commento sulla piattaforma social cinese Weibo, riecheggiando i sentimenti di milioni di fan scioccati che gli hanno reso omaggio.Si ritiene che si sia ammalata durante una visita in Giappone. Sua sorella, Dee Hsu, ha confermato la sua morte al canale TVBS News di Taiwan lunedì. “Durante il Capodanno lunare, la nostra famiglia è venuta in Giappone per le vacanze. La mia amatissima sorellaci ha purtroppo lasciati dopo aver contratto la polmonite, scatenata dall’influenza”, ha detto Dee Hsu in una dichiarazione condivisa dal suo manager.