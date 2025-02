Iodonna.it - È il momento di riscoprire i leggings, da portare però rigorosamente nascosti sotto ad abiti, gonne e cappotti. Per outfit stratificati e originali, da vere fashioniste

Odi et amo. La moda è costellata di item divisivi, capaci di scatenare infiniti dibattiti tra chi non potrebbe viverne senza e chi ne farebbe volentieri a meno. La prossima stagione calda, ad esempio, potrebbe riaccendere i riflettori sui già tanto discussidonna. Stile ad alta quota: 5 look perfetti per la montagna X Assoluti protagonisti dello stile anni Duemila, i pantaloni ultra aderenti hanno vissuto ondate alternate di popolarità e oblio.