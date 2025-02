Quotidiano.net - E il “Libro Possibile“ vola a Londra

Dal Sud Italia a: ilsi prepara per una XXIV edizione internazionale. La manifestazione culturale nata in Puglia nel 2001 e diretta da Rosella Santoro ha annunciato le date e con esse un’importante novità. Dal 9 al 12 luglio 2025 si svolgerà, come da tradizione, a Polignano a Mare, per poi spostarsi a Vieste dal 22 al 26 dello stesso mese. Ma la sorpresa di quest’anno è una terza tappa oltre confine, in primavera: l’11, il 12 e il 13 marzo 2025, il Festival volerà nella capitale del Regno Unito per tre giorni di incontri letterari organizzati in collaborazione con l’Istituto di cultura italiana a, che si terranno nella sede di quest’ultimo e alla London Book Fair. In cartellone, autori italiani e stranieri. Già negli anni scorsi, gli organizzatori avevano manifestato la volontà di aprirsi a un pubblico sempre più internazionale, tanto da aver inserito nelle due passate edizioni una serata tutta in lingua inglese (a Vieste) e un sistema di traduzione simultanea per il pubblico di stranieri.