È già fidanzata con lei Grande Fratello si scopre il segreto di Zeudi | non ne ha mai parlato

Leggi su Caffeinamagazine.it

Colpo di scena fuori dalnon avrebbe raccontato tutta la verità da quando è entrata nella casa più spiata d’Italia, infatti sarebbe. Sembrava essere entrata da single, non a caso ha avuto molti avvicinamenti con Helena e Javier, ma a sorpresa alcune persone sono riuscite ad ottenere delle informazioni pazzesche sulla ragazza.Ovviamentenon può sapere nulla di queste indiscrezioni su di lei, provenienti dall’esterno del. Lei sarebbee a quanto pare si conoscerebbe pure il nome della giovane che avrebbe rubato il cuore dell’ex Miss Italia. E Signorini potrebbe chiedere spiegazioni nella puntata in diretta del 3 febbraio.Leggi anche: “Javier, non è possibile.”., prima l’avvicinamento a Helena poi cambia tuttoavrebbe una: cosa si è saputoTutto ciò di cui eravamo a conoscenza finora non sarebbe vero, quindisarebbe impegnata sentimentalmente.