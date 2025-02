È fuori a pomiciare Grande Fratello Lorenzo avverte Alfonso | corre subito a vedere

Leggi su Caffeinamagazine.it

“Hai visto? È.”. Sono bastate queste poche parole per far ‘impazzire’D’Apice. In preda alla gelosia, il connte delha iniziato are per tutta la casa, voleva verificare con i propri occhi. Ma non c’era nessun tradimento in atto. In realtà, il giovane imprenditore napoletano è stato vittima di uno scherzo architettato daSpolverato. Conoscendo bene il carattere geloso di, Lollo ha deciso di giocargli un piccolo tiro, inventando di sana pianta una storia. E l’amico ha abboccato. Il tutto è accaduto durante la festa per il Capodanno cinese. Mentre gli altri connti erano seduti intorno al tavolo del salone,si trovavano in piedi in cucina a chiacchierare. Ad un certo punto, Spolverato ha lanciato una domanda all’apparenza innocua, ma in realtà molto maliziosa: “Li hai visti?”.