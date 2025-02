Ilfattoquotidiano.it - “E’ diventata tutta blu, ha detto ‘oh mer*a’ e poi è crollata a terra”: mamma di 20 anni muore dopo aver inalato elio durante la festa di compleanno della figlia

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Oh mer*a”. Sono state queste le ultime parole di Faith Waterman Batistich, una giovaneneozelandese di 20mortadirettamente da un contenitore pressurizzatoladi. Un’apparente bravata, un gioco “divertente” e “conosciuto” per alterare il tonovoce, trasformatosi in tragedia in pochi istanti, sotto gli occhi increduli dei presenti, compresa la sorella gemellavittima, Eden Waterman.La tragedia è avvenuta nel settembre 2022 ed è stata ricostruita nei dettaglil’inchiesta che si è appena conclusa.dai palloncini per ottenere il classico effettovoce acuta, qualcuno ha suggerito di provare direttamente dal contenitore. Secondo la testimonianza di Eden, c’è voluto un po’ per convincere Faith, che proprio mentre inalava, si è vista aumentare improvvisamente il flusso del gas da un’altra persona presente alla