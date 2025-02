Amica.it - È ancora shock. Il look di Bianca Censori ai Grammy Awards 2025

Oltre ai premi, ihanno regalato anche una mise che ha fatto discutere. Spesso al centro di outfit provocatori,ha catturato la scena con un nude.Arrivata sul red carpet al fianco di suo marito Kanye West, la modella ha lasciato cadere il lungo cappotto, rivelando un mini abito trasparente. Indossato, ovviamente, senza biancheria intima. Niente di nuovo.è solita mostrarsi in abiti succinti. Alla Milano Fashion Week 2024, ha scelto solamente un body in pelle con profonde aperture sui fianchi. Alla Paris Fashion Week A/I 2024-ha optato per un total leathercon un cappotto lungo e décolleté a rete. Nel video di Amica.it, si scoprono le mise più audaci di. GUARDA LE FOTO: ida multa della moglie di Kanye West Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA È