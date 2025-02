Ilrestodelcarlino.it - Duello K Sport fatica ma continua a vincere

1 montegranaro 0 K-GALLO: Cerretani, Kalombo, Notariale, Dominici, Nobili, Carta, Peroni (34’ st Villanova), Torelli (34’ st Gurini), Camara (45’ st Micchi), Magnanelli, Di Pollina (34’ st Fiorani). All. Magi MONTEGRANARO: Taborda, Chimezie (44’ st Mangiacapre), Stortini, Urbinati, Capodaglio, Gonzalez (21’ st Proesmans), Perpepaj, Capponi (41’ st Torricini P.), Jallow, Sindic, Iuvalè (38’ st Rotondo). All. Mengo Arbitro: Cacchiarelli di San Benedetto del Tronto (Assistenti: Catani di. Fermo e Frapiccini di Macerata) Rete: 35’ st Nobili Note: Spettatori 450 circa; Ammoniti Perpepaj, Nobili, Urbinati, Magnanelli, Capponi. Bacchiocchi e Berretta non dal campo; angoli: 7-4; rec: 1’+5’ Grande partita andata in scena allo "Spadoni" giocata con grande agonismo da entrambi le squadre.