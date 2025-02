Cinemaserietv.it - Due emisferi, la recensione: una corsa contro il destino

Il film: Due, 2025. Regia: Mariana Chenillo. Cast: Bárbara Mori, Juan Pablo Medina, Julián Tello, Ari Brickman. Genere: Commedia. Durata: 96 minuti. Dove l’abbiamo visto: su Netflix.Trama: Una madre lottaogni ostacolo per trovare una cura innovativa per il figlio affetto da paralisi cerebrale.A chi è consigliato? A chi cerca storie emozionanti e d’ispirazione, e a chi desidera esplorare le sfide legate alla disabilità e all’accesso alle cure mediche.Due, il toccante film messicano diretto da Mariana Chenillo, è un dramma che mescola il dolore della malattia con la forza dell’amore materno. Tratto dal romanzo autobiografico Los dos hos de Lucca di Bárbara Anderson, il film racconta la lotta instancabile di una madre per offrire al figlio, affetto da paralisi cerebrale, una speranza di cura.