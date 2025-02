Anteprima24.it - Droghe a domicilio, misure cautelari nel Casertano

Tempo di lettura: 2 minutiAcquistavano la droga a Castel Volturno e la rivendevano in altre zone dela prezzi maggiorati i pusher arrestati dai carabinieri nell’ambito di un’indagine della Procura di Santa Maria Capua Vetere. Dieci leemesse dal Gip del tribunale sammaritano, che hanno portato un indagato in carcere e altri sei agli arresti domiciliari; il giudice per le indagini preliminari ha anche emesso un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e due obblighi di dimora nel comune di residenza. L’attività di spaccio di cocaina, eroina, crack e metadone, hanno accertato i carabinieri della compagnia di Capua, sarebbe stata molto fiorente, con oltre 500 episodi di cessione in circa un anno e mezzo avvenuti nei comuni di Teano, Carinola, Vairano Patenora, Roccamonfina, Calvi Risorta, Vitulazio, Sparanise e Francolise; durante le indagini i carabinieri hanno sequestrato parecchia droga, soprattutto cocaina per un valore di oltre 20mila euro.