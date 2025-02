Ilgiorno.it - Droga nell’erba e cani intossicati: allarme al parchetto del quartiere Torretta

Milano, 3 febbario 2025 – Il malore. La corsa alla clinica veterinaria. Le analisi e il verdetto: “Intossicazione da thc”. Tradotto: due cagnoline hanno rischiato grosso per aver ingerito pezzi di hashish nascosti tra le foglie. Due episodi diversi, avvenuti a distanza ravvicinata nello stesso luogo: lungo la striscia verde accanto altra le vie Jan Palach e Donna Prassede al, vicino al Naviglio Pavese. Per l’esattezza “tra l’asilo nido e l’area bimbi recintata” spiega Tina di Noia, proprietaria di uno dei due animali. “Ora sono sollevata perché la mia Lipsi sta bene. E anche l’altra cagnolina si è ripresa, come ha fatto sapere la sua proprietaria”. Lipsi è una Golden retriever color crema di quasi 5 anni. La sera di mercoledì scorso, “appena sono rientrata dal lavoro – continua la donna –, verso le 19, mi è venuta incontro ma non mi sembrava vispa e coordinata come sempre, in più sobbalzava come se sentisse forti rumori, spaventata, con spasmi.