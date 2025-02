Liberoquotidiano.it - "Dovevo togliermi il rossetto?": Lucia Azzolina, sconcertante sparata dopo il disastro politico

Un giro immenso per poi tornare a Biella: là dove aveva il suo ultimo lavoro. Stiamo parlando di, l'ex ministro dell'Istruzione ai tempi del Covid. Nata a Siracusa, la docente si trasferisce al Nord e insegna prima a La Spezia e poi a Biella. Grazie al Movimento 5 Stelle entra (da ripescata) in parlamento, diventa addirittura ministra per poi tornare nella sua Siracusa da preside e infine di nuovo a Biella. Qui è preside dell'Istituto comprensivo Biella II. "Ho creduto tanto in quello che ho fatto in parlamento e da ministra – precisa al Corriere della Sera -, ma ho messo da parte la mia vita privata, forse adesso me ne pento. Ecco perché ora ho deciso di dedicarmi a mio figlio e alla mia famiglia". Tra i casi più clamorosi per i quali è stata accusata, quello dei banchi a rotelle.