Doveri, ancora tu per l’Inter! Dal tacito VAR nel derby al recupero a Firenze

Leggi su Inter-news.it

Daniele, al VAR nel, ignora il fallo di rigore per. Dopo la sfida contro il Milan la squadra di Simone Inzaghi ritrova l’arbitro anche neldi.SVISTE – Se c’è una costante pernelle partite disputate nel mese di gennaio, è certamente una moviola discutibile. Tanti gli errori e le sviste arbitrali succedutesi nelle ultime gare, tra campionato e Supercoppa Italiana. Così tanti casi “particolari”, che anche l’allenatore Simone Inzaghi è arrivato a dover alzare la voce al termine del. Il mister nerazzurro, così come Marcus Thuram, lamenta un rigore mancante in Milan-Inter, su un fallo di Strahinja Pavlovic ai danni proprio dell’attaccante francese. A far discutere non è tanto la svista dell’arbitro Daniele Chiffi, quanto il silenzio del VAR. VAR che aveva al servizio Aleandro Di Paolo e Daniele, con quest’ultimo in qualità di Avar.