Dov’è nata la ricetta della pasta alla carbonara

Tra i piatti simbolocucina italiana, laoccupa un posto di rilievo. Le sue origini sono avvolte da un’aura di mistero, frutto di un intreccio di culture e influenze che si sono sovrapposte nel tempo. Lanon ècome“romana”, ma è il risultato di un’evoluzione iniziata nel secondo dopoguerra. Le sue radici (probabilmente) affondano in tradizioni americane, napoletane e abruzzesi, per poi consolidarsi nella Capitale, che l’ha trasformata in un mito gastronomico.Le origini abruzzesi e l’influenza americanaPiatto di(Pixabay).La storiainizia indicativamente nel 1944, durante la Seconda Guerra Mondiale, in un periodo di scambi culturali forzati dalle circostanze belliche. Una delle teorie più accreditate collega latradizione abruzzesecacio e ova”, un piatto semplice preparato dai carbonai (o “carbonari” in romanesco) nell’Aquilano.