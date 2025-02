Tvplay.it - Doppio colpo Milan all’ultimo secondo, Ibra scatenato: si chiude anche a centrocampo

Leggi su Tvplay.it

Ilcontinua ad essere molto attivo sul mercato. Siper un centrocampista: la fumata bianca può arrivare nelle prossime ore. Non si è ancora chiuso il mercato invernale del. Alla corte di Sergio Conceicao nei giorni scorsi sono sbarcati elementi del calibro di Kyle Walker e Santiago Gimenez tuttavia il club, entro la mezzanotte odierna, proverà a rafforzare ulteriormente la propria rosa. Nel mirino c’è Joao Felix, ma non solo. Grazie alla sponda e all’intervento del procuratore Jorge Mendes, nelle prossime ore può sbarcare in cittàun centrocampista di comprovata esperienza in campo internazionale, già seguito in passato dai rossoneri.: si– TvPlay.it (Ansa)Parliamo di Gedson Fernandes, legato fino al 30 giugno 2027 al Besiktas e monitorato quattro anni fa ai tempi in cui militava tra le fila del Benfica.