Dopo Roccaraso la tiktoker De Crescenzo punta su Ovindoli Il sindaco fa le barricate | Non ci manca niente

Leggi su Open.online

Le porte disono chiuse. «No, grazie, noi stiamo bene così», fa sapere il gestore degli impianti della località montana abruzzese Giancarlo Bartolotti in risposta allaRita de, che, visto il fallimento della seconda gita di massa a, ha annunciato di voler cambiare meta. E con lei i suoi follower che una decina di giorni fa sono partiti in massa da Napoli con decine di bus organizzati, cogliendo di sorpresa la piccola, costringendo la località sciistica in provincia dell’Aquila a mettere in atto un piano di contenimento per il fine settimana successivo, quello appena trascorso.Non vogliamo tutta quella gente Solo che ieri e l’altro ieri, al contrario di due settimane fa, la neve anon c’era, lavata via dalla pioggia battente che è caduta su gran parte del Sud Italia.