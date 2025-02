Dayitalianews.com - Dopo Roccaraso, la tiktoker De Crescenzo dirotta su Ovindoli. Bartolotti: “Non ci manca niente”

“No, grazie, stiamo bene così”. Sono queste le parole del gestore degli impianti di, località montana abruzzese Giancarloche risponde all’annuncio dellaRita de, di volerre la meta da, il centro sciistico della provincia aquilana abitato da poco più di 1100 anime. Il progetto della Denon piace al gestore degli impiantiIeri e l’altro ieri, al contrario di due settimane fa, la neve anon c’era, portata via dalla pioggia battente che è caduta su gran parte del Sud Italia. Per questo laDeha lanciato l’idea di trasferirsi a. Il gestore degli impianti sciistici, però, a tale progetto risponde: “A noi non farebbe piacere se arrivasse tutta quella gente. Abbiamo una stazione piccola, con parcheggi e servizi adatti alla nostra clientela fidelizzata dagli anni ’60?, provein grossa parte dal Lazio e da Roma.