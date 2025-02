Palermotoday.it - Dopo due giorni torna l'acqua a Cruillas, riparato il guasto alla condotta idrica

Leggi su Palermotoday.it

ildi via Luigi Vanvitelli, nel cuore di. In azione le squadre dell'Amap, che hanno lavorato incessantemente per oltre 20 ore, completando con successo l'operazione. Il- che si era verificato venerdì mattina - aveva lasciato senzaper.