Dopo Canada e Messico, Trump annuncia dazi anche contro l’Ue

Donaldhato l’imposizione dil’Unione europea.aver già colpitocon tariffe rispettivamente del venticinque per cento e del dieci per cento su una serie di beni, ora l’attenzione del presidente degli Stati Uniti si sposta su come colpire le economie dei ventisette Stati membri, compresa l’Italia. Parlando con i giornalisti al rientro in Maryland dalla Florida,ha detto che non c’è «una tempistica precisa, ma accadrà molto presto». Il presidente degli Stati Uniti ha giustificato questa decisione sostenendo chesi sta approfittando dell’economia americana, sottolineando lo squilibrio commerciale tra le due sponde dell’Atlantico: «Non comprano le nostre auto, non comprano i nostri prodotti agricoli, prendono quasi nulla da noi, mentre noi importiamo milioni di auto ed enormi quantità di cibo e beni agricoli».