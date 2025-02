Ilrestodelcarlino.it - Dopo 8 vittorie di fila la Lg cade a Novellara

PALL.84 LG CAST. MONTI 74: Ferrari 3, Morini 12, Folloni 15, Rinaldi 9, Mingotti 2, Malagoli 15, Branchini 17, Bianchini ne, Maramotti 4, Riccò 3, Granata, Gandellini 3. All. Tellini. C. MONTI: Vozza ne, Bucci ne, Reale 5, Brevini 1, Giberti 2, Bravi 5, Liepins 16, Rossi 16, Morini 13, Abati ne, Mallon 1, Parma Benfenati 15. All. Vozza. Arbitri: Indrizzi e Pongiluppi di Modena. Parziali: 17-20, 35-35, 68-65. La cura Tellini fa bene alla Pallacanestro(8), che interrompe la striscia positiva di 8didell’Lg Castelnovo Monti (24), seconda della classe. Col nuovo allenatore in panchina, i biancorossi toccano il +15 nel corso della ripresa, ma gli appenninici sono bravi a ricucire e a tornare al -3, prima di essere definitivamente respinti dai canestri di Malagoli e Morini.