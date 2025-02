Rompipallone.it - Donnarumma-PSG, game over: l’Inter affonda il colpo! Sta succedendo tutto in queste ore

Ultimo aggiornamento 3 Febbraio 2025 16:01 di AlessiaQuesta volta potrebbe essere veramente finita tra Paris ea sorpresa dall’Italia per i francesi.Tra i grandi segreti di pulcinella delle ultime annate nerazzurre, occupa un posto di spicco sicuramente Yann Sommer, portierone svizzero classe 1988 prelevato la scorsa estate dalle fila del Bayern Monaco per raccogliere l’eredità di Onana.Le prestazioni dello svizzero sono state eccellenti ma a stretto giro bisognerà iniziare delle valutazioni sul futuro della porta nerazzurra, vuoi per questioni anagrafiche (37 anni da compiere) vuoi per questioni contrattuali (18 mesi alla scadenza e nessun colloquio per il rinnovo all’orizzonte).sembrava essersi preparata già la scorsa estate con l’acquisto di Martinez dal Genoa ma la poca fiducia, zero presenze in campionato, e le infinite vie del mercato potrebbero portare presto ad un clamoroso ribaltone.