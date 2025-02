Inter-news.it - Donnarumma: «Preparatore dei portieri Inter bravissimo! Luis Enrique stimola»

nelle ultime settimane è stato accostato al mercato dell’, avendo un contratto in scadenza nel 2026 col PSG. Secondo l’Equipe, il club francese avrebberotto i contatti per il rinnovo di contratto. Questa sera durante un suovento video a “vivaelfutbol” su Twitch, ha parlato della sua esperienza in Francia, da capitano dell’Italia e un riferimento alatletico dell’.IN FRANCIA – Gigioha parlato così della sua esperienza al PSG in Francia e il rapporto con: «Tutto bene, siamo passati in Champions League. I playoff era l’obiettivo, siamo partiti un po’ così. Un po’ di tensione c’era, la vittoria col Manchester City ci ha dato la carica giusta. Lavorare conè proprio bello, come persona, ti fa crescere. Troppo facile restare sempre nella confort zone, lui cerca sempre di stuzzicarli erti.