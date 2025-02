Ilnapolista.it - Doncic e il “peso” degli atleti: il pudore del giornalismo e perché fatichiamo a parlarne (El Paìs)

Lo scambio tra Lukae Antony Davis, tra Dallas e Los Angeles, è pesante, pesantissimo. E ilsi sofferma su un argomento laterale, che riguarda soprattutto: il suo basculante e molto dibattutoforma (“forma, secondo un eufemismo politicamente più cauto”, scrive il giornale spagnolo).E’ un tema delicato, quello del. “Non si tratta di una preoccupazione sociale e crudelmente estetica, solitamente mascherata da preoccupazione per la salute, bensì professionale: il compito diè essere in forma, ma in quale forma? Tra le motivazioni – ce ne sono sicuramente altre di maggiore importanza – che la stampa specializzata adduce per giustificare il suo passaggio dai Dallas Mavericks ai Lakers, c’è quella della sua apparentemente scarsa disciplina alimentare, che è un eufemismo ancora più calzante per definire il suo