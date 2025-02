Panorama.it - Donald Trump ordina il suo primo raid: obiettivo l'Isis in Somalia

Sabato mattina il presidente degli Stati Unitiha dichiarato di averto attacchi aerei militari contro un importante pianificatore di attacchi dello Stato Islamico e altri membri dell'organizzazione in. «Questi assassini, che abbiamo trovato nascosti nelle caverne, hanno minacciato gli Stati Uniti e i nostri alleati. Gli attacchi hanno distrutto le caverne in cui vivono e ucciso molti terroristi senza, in alcun modo, danneggiare i civili», ha dettoin un post su Truth Social. Gli Stati Uniti conducono da anni attacchi aerei in, indipendentemente dall'amministrazione al potere, sia essa repubblicana o democratica. Il 31 maggio 2024, un'operazione mirata ha colpito anche militanti dello Stato Islamico e l'attacco, effettuato in comento con il governo somalo, ha causato la morte di tre membri del gruppo, secondo quanto riferito dall'esercito statunitense.